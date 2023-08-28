الثالثة هذا الشهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة قادمة من سوريا

قال الجيش الأردني في بيان -اليوم الاثنين- إنه أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأجواء السورية، وذلك في ثالث واقعة من نوعها خلال هذا الشهر.

وأضاف بيان الجيش، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بالمسؤول، أن قوات حرس الحدود بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة المسيرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، من دون أن يشير إلى ضبط أي مواد على متنها كما حدث في السابق.

مخدرات وأسلحة

ومع إعلان اليوم، يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة انطلاقا من سوريا للأردن إلى 8 محاولات خلال عام 2023، وتتنوع عادة حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات.​​​​​​​

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب انطلاقا من الأراضي السورية (شمال المملكة) والأراضي العراقية (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

وشهد الأردن يوليو/تموز الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين ونظرائهم من النظام السوري، لبحث سبل مواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

كما زار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سوريا يوليو/تموز الماضي، وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد ملفي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدرات.