للأسبوع الـ34.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد إصلاح القضاء

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب احتجاجا على استمرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطتها المتمثلة بإجراء تعديلات بالجهاز القضائي، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.

واتهم المتظاهرون الذين احتشدوا في ميدان مركزي وطرقات رئيسية في تل أبيب الائتلاف الحاكم بالعنصرية، وطالبوا بإسقاط الحكومة الحالية من أجل إنقاذ إسرائيل، على حد تعبيرهم.

وركزت الاحتجاجات على الزيادة الكبيرة في الجرائم داخل القطاع العربي في إسرائيل، وقال المنظمون إن أكثر من 100 ألف شخص قد شاركوا في مسيرة بمدينة تل أبيب الساحلية وحدها.

وخلال كلمة ألقاها، قال رئيس بلدية الطيرة العربية، مأمون عبد الحي، إن "الدماء تسيل في شوارعنا". واتهم رئيس البلدية حكومة نتنياهو بالفشل في القضاء على مستويات الجريمة المتفاقمة داخل المجتمع العربي.

وكان عضو كبير في بلديته قد قتل بالرصاص بالقرب من مركز للشرطة في الطيرة الاثنين الماضي.

גבעתיים צועדת ✌️ pic.twitter.com/jgwqXc7v6H — לירי בורק שביט (@lirishavit) August 26, 2023

أعمال العنف

ويشار إلى أنه منذ بداية هذا العام قتل 156 شخصا بسبب أعمال العنف داخل القطاع العربي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل الأقلية العربية حوالي 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر احتجاجات حاشدة ضد سياسات الحكومة، وتركز معظمها على الإصلاح القضائي المثير للجدل بشكل كبير والذي يقول منتقدوه إنه يهدد بتقويض الديمقراطية في إسرائيل.

ورغم الاحتجاجات، مرر التحالف في يوليو/تموز الماضي قانونا يقيد قدرة المحكمة العليا على العمل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد القانون في 12 سبتمر/أيلول المقبل.