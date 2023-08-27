كوريا الشمالية تسمح لمواطنيها في الخارج بالعودة

وافقت كوريا الشمالية على عودة مواطنيها بالخارج بعد سنوات من القيود الصارمة على الحدود خلال جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي تفتح فيه الدولة التي تواجه عزلة دولية حدودها أمام حركة السفر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن "المواطنين في الخارج سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم". وذكرت أن "العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".

وأضافت الوكالة أن القرار اتخذ في ضوء "تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم".

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخرا على وجود اتجاه لإعادة فتحها.

واستأنفت كوريا الشمالية تسيير الرحلات الجوية التجارية مع الصين وروسيا الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات من إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.

وحضر مسؤولون صينيون وروس عرضا عسكريا في بيونغ يانغ الشهر الماضي، وكانوا أوائل الشخصيات الأجنبية التي تزور البلاد منذ سنوات.