قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيمها والمقاومة تعطب إحدى آلياتها

أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد مدينة طولكرم ومخيمها شمالي غربي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن عشرات الآليات العسكرية شاركت في عمليات الاقتحام، وسط اشتباكات اندلعت مع مقاومين فلسطينيين قبل انسحابها.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة خلال تصديهم لقوات الاحتلال، مما أدى إلى إعطاب آلية إسرائيلية.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتبكات التي قالوا إنها استمرت 4 ساعات.

وقبل أسبوعين، اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم طولكرم، واشتبكت مع مقاومين، وأسفرت العملية عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وتتواتر الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق عدة بالضفة، بينها مدن نابلس وجنين وطولكرم وأريحا ومخيماتها، لاعتقال أو اغتيال فلسطينيين.

وفي مقابل الاعتقالات والاغتيالات، تتزايد العميات الفلسطينية التي تستهدف المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.