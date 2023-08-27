إيران تؤكد استمرارها في تخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60%.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي الصلة.

وأكد إسلامي أن بلاده تواصل تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مساعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات إسلامي خلال الإعلان عن إنتاج إيران مادة "السيزيوم 137" المشعة التي تستخدم في المجالات الصناعية والطبية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة، وقلصت بعض مخزوناتها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.

كما سبق وأن نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية قبل نحو أسبوعين عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير.

وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.