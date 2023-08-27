رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الإيراني يبحثان ملفات إقليمية

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا السبت من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، فإن الطرفين بحثا علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عبد اللهيان ثمن الدور الذي قامت به قطر في الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن دولة قطر تبذل جهودا إيجابية وبناءة في العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

والشهر الجاري، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

وفي تصريحات سابقة، أوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي -في لقاء مع الجزيرة- أن قطر لعبت دورا مُيسرا حيويا وحاسما ووسيطا دوليا موثوقا للتوصل للاتفاق بين طهران وواشنطن، مشددا على أنه يمثل دليلا على إمكانية تسوية خلافات المنطقة بالحوار.

وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تفضي هذه الخطوة إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني الذي فشلت جولات عديدة من المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران في التوصل إليه حتى الآن.