حملة ترامب تجمع تبرعات قياسية خلال 3 أسابيع

قال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت إن ترامب جمع حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

وقال المتحدث على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرئيس السابق جمع 7.1 ملايين دولار منذ ظهوره الخميس الماضي لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأضاف تشونغ أن ترامب جمع أول أمس الجمعة فقط 4.18 ملايين دولار؛ ما يجعله اليوم الأعلى ربحا في حملته حتى الآن.

وأصبح ترامب أول رئيس في البلاد تلتقط له صورة جنائية، وقد أطلق سراحه من سجن فولتون بولاية جورجيا بعد دفعه كفالة 200 ألف دولار في إطار قضية السعي لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وكان ترامب قد سلم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون، حيث أوقف لنحو 20 دقيقة فقط لأخذ بصماته والتقاط صورة جنائية.





ترشيح الجمهوريين

ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا عام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

ويواجه ترامب 4 اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، ولكنه نفى جميع التهم.

وفي 15 أغسطس/آب، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترامب بعد تحقيق أجرته فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون بشأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وقبل ذلك، في الثالث من أغسطس/آب، دفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث في المحكمة الاتحادية بواشنطن والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت بانتخابات نزيهة.

ودفع أيضا بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة كانت تربطه بها.