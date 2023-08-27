العراق.. نداء لتقديم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودي الحرب العراقيين والكويتيين

وجهت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان نداء عاما إلى من يملكون أي معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل العراق أو الكويت.

ويتعلق الأمر بالبحث عن المفقودين بسبب حرب الخليج الثانية عام 1991، حسب ما أفاد به "نداء إنساني" نشرته وزارة الدفاع العراقية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

نداء انساني .. تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية او الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991 وسيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا الى نتائج إيجابية على الأرض من خلال… — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) August 27, 2023

ووعدت وزارتا الدفاع والخارجية في العراق بتخصيص مكافأة لمن يدلي بأي "معلومات مجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض".