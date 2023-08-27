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العراق.. نداء لتقديم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودي الحرب العراقيين والكويتيين

جنود عراقيون يسلمون في محافظة البصرة للشرطة الكويتية بقايا جثامين كويتيين كانوا فقدوا في حرب الخليج (رويترز)
27/8/2023

وجهت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان نداء عاما إلى من يملكون أي معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل العراق أو الكويت.

ويتعلق الأمر بالبحث عن المفقودين بسبب حرب الخليج الثانية عام 1991، حسب ما أفاد به "نداء إنساني" نشرته وزارة الدفاع العراقية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

ووعدت وزارتا الدفاع والخارجية في العراق بتخصيص مكافأة لمن يدلي بأي "معلومات مجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي