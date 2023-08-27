الطبوبي يدعو إلى التصدي للغطرسة ويوجه رسالة للتونسيين

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد إن الاتحاد لن يكون شاهد زور على تردي الوضع المعيشي في البلاد.

وفي افتتاح مؤتمر النقابة العامة للبلديات بمدينة الحمامات (جنوب العاصمة)، شدد الطبوبي على ما سماه التصدي للغطرسة والهيمنة، داعيا الشعب التونسي للانتباه والحذر.

كما دعا الأمين العام إلى التوقف عن خطاب التخوين والتفرقة والشيطنة قبل فوات الأوان.

وقال الطبوبي إن الجميع في حاجة إلى مراجعات وتقييمات من أجل الوصول إلى بر الأمان.

وأضاف أن الاتحاد سيتصدى لكل محاولات الهدم، وأنه لا أحد يملي على الاتحاد خياراته ومواقفه.

وانتقد اتحاد الشغل مرارا انفراد الرئيس قيس سعيد بإدارة شؤون البلاد منذ استحواذه على جل السلطات قبل عامين بمقتضى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ووعد قبل أشهر بما سماها مبادرة إنقاذ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن المبادرة لم تر النور حتى اليوم.

وساندت المنظمة النقابية قرارات سعيد -التي شملت حل الحكومة والبرلمان وصياغة دستور جديد- بوصفها "عملية تصحيحية"، لكنه أبدى اعتراضات على إلغاء دور الأحزاب السياسية، وندد بما سماه "تفقير التونسيين".