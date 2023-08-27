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ثاني سفينة شحن تبحر من ميناء أوديسا الأوكراني تصل رومانيا

Thumbnail: Video Cover Bulk carrier M/V Razoni, carrying a cargo of 26,000 tonnes of corn, leaves Ukraines port of Odessa, en route to Tripoli in Lebanon, on August 1, 2022, amid Russia's military invasion launched on Ukraine. - The first shipment of Ukrainian grain left the port of Odessa on August 1 under the under the Black Sea Grain Initiative deal signed in Istanbul, on 22 July, aimed at relieving a global food crisis following Russia's invasion of its neighbour, the Turkish defence ministry said. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)
سفينة شحن محملة بالذرة أثناء مغادرة ميناء أوديسا الأوكراني (أرشيف - الفرنسية)
27/8/2023

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن ثاني سفينة شحن تبحر من ميناء أوديسا منذ انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وصلت المياه الرومانية، رغم تحذيرات موسكو من أن سفنا كهذه ستعتبر أهدافا عسكرية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن زيلينسكي قوله على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن السفينة "بريموس" التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها سنغافورة أبحرت بنجاح عبر الممر المؤقت الذي أقامته أوكرانيا في البحر الأسود.

وكان أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني قال في وقت سابق الأحد، إن السفينة المحملة بمنتجات الصلب أبحرت من ميناء أوديسا عبر ممر مؤقت في البحر الأسود في طريقها إلى أفريقيا.

وأضاف كوبراكوف أن السفينة بريماس التي كانت عالقة في الميناء منذ 20 فبراير/شباط 2022، قبيل بدء الغزو الروسي مباشرة-، غادرت ميناء أوديسا وتبحر الآن عبر ممر مؤقت.

وتمكنت موانئ أوديسا الثلاثة من إرسال شحنات حبوب تقدر بعشرات ملايين الأطنان بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي امتد لعام.

وبعد انسحابها من الاتفاق الشهر الماضي، هددت روسيا بالتعامل مع جميع السفن على أنها أهداف عسكرية محتملة.

وردا على ذلك، أعلنت أوكرانيا فتح "ممر إنساني" متاخم للساحل الغربي للبحر الأسود قرب رومانيا وبلغاريا.

وعبرت سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ، كانت عالقة في ميناء أوديسا منذ بداية الحرب، هذا الممر في وقت سابق من الشهر الجاري دون أن تتعرض لإطلاق نار.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في البحر الأسود والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب، بينما تهاجم كييف سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات