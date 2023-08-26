موسكو: طائرات أميركية تعترض مقاتلة روسية فوق سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي -الذي تقوده الولايات المتحدة- اقتربتا بشكل خطير من مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-35" في سماء سوريا اليوم السبت.

وأضافت وزارة الدفاع أن الطيار الروسي تمكن من تجنب الاصطدام.

وتكرر الاحتكاك الجوي بين روسيا وأميركا في سماء سوريا مؤخرا؛ ففي 14 أغسطس/آب الجاري أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي اقتربتا من مقاتلات روسية من طراز "سوخوي-35" في أجواء جنوبي سوريا، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي نهاية 28 يوليو/تموز الفائت، قال الأدميرال أوليغ غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية من طراز "سو-34" في سماء سوريا.

ويأتي ذلك الحادث بعد أيام من إعلان الجيش الأميركي أن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيّرة أميركية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا.

في حين دعت الولايات المتحدة -في يونيو/حزيران الماضي- روسيا إلى وقف ما سمته سلوكا غير مسؤول في المجال الجوي السوري.

وفي السادس من يوليو/تموز الفائت، أفادت القوات الجوية الأميركية بأن طائرات روسية انخرطت في "سلوك غير آمن وغير احترافي" أثناء مشاركتها في مهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الأجواء السورية، في حين اتهمتها موسكو بانتهاك المجال الجوي لمنطقة تدريبات مشتركة.