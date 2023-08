لاجئو الروهينغا يكررون مطالبهم بالمواطنة في الذكرى السادسة لتهجيرهم

مضت عقود على بدء أولى حملات وسياسات الاضطهاد بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار مع بداية الحكم العسكري في الستينيات، وآخرها كانت موجة تهجير حدثت قبل 6 أعوام، واستذكرها نحو 30 ألف روهينغي بوقفات احتجاجية نظموها في 12 مخيما من مخيمات النزوح البالغ عددها 33، أمس الجمعة في منطقة كوكس بازار على الحدود بين بنغلاديش وميانمار.

وفي الاحتجاجات، أكد متحدثون باسم الروهينغا مطالبهم بالمواطنة وعودة آمنة وطوعية إلى قراهم، وليس إلى مخيمات نزوح مغلقة كما أتى في العرض الذي قدمته ميانمار من دون تنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما شكر اللاجئون بنغلاديش على استضافتها أكثر من مليون روهينغي، وكان بعضهم لجأ أواخر الثمانينيات، وعاشوا في مخيمات النزوح مع أبنائهم وأحفادهم إلى الآن.

وقال تحالف البرلمانيين في دول آسيان من أجل حقوق الإنسان -في بيان- إنهم قلقون من أن سنوات مضت على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الروهينغا من غير أن يتحمل المتورطون في هذا العنف مسؤوليتهم، مؤكدين ضرورة التزام المجتمع الدولي -بمن فيهم دول آسيان- بضمان العدالة للضحايا وأسرهم، وعودة اللاجئين الذين نزحوا قسريا نتيجة عنف الجيش الميانماري.

وتتفاوت التقديرات بشأن عدد ضحايا أعمال عنف عامي 2017 و2018، عندما بدأ جيش ميانمار التحرك ضد الحكم السياسي المدني، لكنها تشير بأغلبيتها إلى أن العنف الممنهج أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا، وتدمير نحو 300 قرية، وتهجير أكثر من 700 ألف روهينغي خلال أسابيع.

وقال المتحدث الأممي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار توم أندريوس إن مسؤولية معاناة الروهينغا تقع على عاتق من في القمة، "مثل قائد الجيش الميانماري مين أونغ هلاينغ الذي قاد حملة الإبادة الجماعية، وهو الآن يرأس المجلس العسكري الذي يعتدي على السكان المدنيين في جميع أنحاء ميانمار".

وكان المجتمع الدولي طالب برفع مستوى المعونات الإنسانية التي خفضت خلال العام الجاري؛ إذ قُلصت الحصص الغذائية التي تعطى للأسر الروهينغية بنسبة 30% إثر الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

فانخفضت قيمة المعونات التي تعطى لكل لاجئ روهينغي في بنغلاديش من 12 إلى 8 دولارات شهريا، كما طالب الشباب أثناء الاحتجاجات بتوفير فرص عمل وتعليم في مخيمات النزوح حتى يحسّنوا مستوى معيشتهم.

Monthly WFP ration for the #Rohingya per person $8. The ration for a person for a full month in photo.

1.Rice 13kg (611tk, $5.7)

2.Veg Oil 1kg (178tk, $1.7)

3.Salt 500g (19tk, $0.2)

4.Dry Chilli 150g (49tk,$0.4)

Total (856Tk,$8).

Feel the situation of Rohingya refugees! pic.twitter.com/BM1VdMeVv6

— Abdul Wajed (@Abdul_Wajed_642) August 24, 2023