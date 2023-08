طيار أوكراني مشهور بين قتلى حادث تصادم مقاتلتين

أعلنت أوكرانيا -اليوم السبت- أن 3 طيارين في قواتها الجوية -أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"- قتلوا في حادث تصادم في الجو أمس الجمعة.

ويمثّل الحادث ضربة لكييف المتطلعة للحصول على طائرات إف-16 الأميركية، لتعزيز أسطولها الجوي الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية والمضي قدما في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعا"، واصفة الحادث بأنه "فظيع".

وأضافت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير (غرب العاصمة كييف)، عندما اصطدمت طائرتان حربيتان من طراز إل-39 في السماء في أثناء قيامهما بمهمة قتالية، مضيفة أن التحقيق في الملابسات جار.

A tragic loss. On August 25th, two L-39 military jets collided over the Zhytomyr region. Three pilots of the Ukrainian Air Force lost their lives. One of them was Major Andrii Pilshchykov, a 2nd Class pilot and a recipient of the Order of Courage, 3rd Class, known by the callsign… pic.twitter.com/Oa8cHUX1D8

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2023