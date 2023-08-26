رويترز: بوتين يأمر مقاتلي فاغنر بالتوقيع على قسم الولاء في مرحلة ما بعد بريغوجين

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية، بعد حادث تحطم طائرة يُعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين.

ووقع بوتين أمس الجمعة مرسوما من شأنه سريان التغيير بأثر فوري، وذلك بعد أن قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريغوجين قُتل بأوامر منه "محض كذب"، وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريغوجين بشكل قاطع، وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.

ويلزم المرسوم -الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت- أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.





وحسب رويترز، فإن أوامر بوتين لمقاتلي فاغنر وغيرهم -من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة- بالقسم الإلزامي على الولاء تعد خطوة واضحة لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت مساء الأربعاء شمال غربي موسكو ولم ينج أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

وأرسل بوتين الخميس تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثا عن بريغوجين بصيغة الماضي، قائلا إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعا وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة".