الخارجية الأميركية: ندعو قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورا
26/8/2023-|آخر تحديث: 26/8/202303:41 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
الخارجية الأميركية: ندعو قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورا
الخارجية الأميركية: يجب محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان ولدينا أدوات قانونية وسياسية لردع مثل هذا العنف
الخارجية الأميركية: ندين بشدة العنف الجنسي الذي نسبته مصادر موثوقة إلى قوات الدعم والميليشيات المتحالفة معها
الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها بجنوب دارفور حيث يحاصر عشرات آلاف المدنيين
المصدر : الجزيرة