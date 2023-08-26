الخارجية الأميركية: ندعو قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورا

الخارجية الأميركية: يجب محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان ولدينا أدوات قانونية وسياسية لردع مثل هذا العنف

الخارجية الأميركية: ندين بشدة العنف الجنسي الذي نسبته مصادر موثوقة إلى قوات الدعم والميليشيات المتحالفة معها

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها بجنوب دارفور حيث يحاصر عشرات آلاف المدنيين