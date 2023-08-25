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قوات حفتر تطلق عملية عسكرية قرب حدود تشاد

Members of forces loyal to former general Khalifa Haftar ride in a truck in the Benina area, east of Benghazi October 24, 2014. Violent clashes have taken place over the past few weeks between these forces loyal to Haftar and both the Islamist group, the Shura Council of Libyan Revolutionaries, and an alliance of former anti-Gaddafi rebels Ansar al-Sharia, for control of the airport nearby. The two latter groups have now withdrawn and the area is being controlled by these forces loyal to Haftar. Libya's army and its allies have taken control of one of the largest camps of Islamist forces in the eastern city of Benghazi, military officials said on Friday. Picture taken October 24. REUTERS/Stringer (LIBYA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS MILITARY)
قوات تابعة لحفتر في شوارع بنغازي شرق البلاد (رويترز-أرشيف)
25/8/2023

أعلنت قوات "شرق ليبيا" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر -اليوم الجمعة- عن إطلاق عملية "عسكرية وأمنية" واسعة النطاق جنوب البلاد لطرد ما أسمتها مجموعات مسلحة أجنبية على الحدود الليبية التشادية.

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر إن طائرات وجهت ضربات لمجموعات مسلحة تتخذ من ليبيا منطلقا لتنفيذ هجمات على دول الجوار.

وبرر المسماري إطلاق هذه العملية بأن "التوتر السياسي والأمني الذي تمر به دول جوار ليبيا أسهم في ضعف قدرة تلك الدول في التحكم والسيطرة على حدودها مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح".

وقال مصدر عسكري من جنوب ليبيا إن قوات حفتر أخلت المباني الصينية بمنطقة أم الأرانب جنوبي مدينة سبها، التي تقطنها عائلات تشادية، وإنها ستنفذ عمليات إخلاء مشابهة في مناطق زويلة والمجدول وتِجْري القريبة من أم الأرانب.

وأظهرت صور نشرتها قنوات محلية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنزالا جويا لقوات حفتر في منطقة جبال كلنجا على الحدود مع تشاد وآثار قصف جوي نفذتها طائرات حفتر على مواقع قالت إنها للمعارضة التشادية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة التابعة لمجلس النواب عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى بالمنطقة الجنوبية، خاصة المدن الواقعة قرب حدود النيجر.

وتدور منذ أيام اشتباكات على الحدود بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة التشادية المسلحة التي توجد داخل الأراضي الليبية، مما يثير قلق الأطراف الليبية من امتداد النزاعات في السودان ومالي وتشاد إلى بلادهم.

المصدر : وكالات