عاجل | رئيس مفوضية إيكواس: لا خطة لدى إيكواس لغزو النيجر والمجموعة تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك
25/8/2023-|آخر تحديث: 25/8/202306:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | رئيس مفوضية إيكواس:
- لا خطة لدى إيكواس لغزو النيجر والمجموعة تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك
- اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحا على الطاولة
- على العسكريين في النيجر العودة إلى ثكناتهم فورا والالتزام بالدور المحدد لهم في الدستور
- نرفض رد فعل قادة المجلس العسكري في النيجر ومحاولاته لتشكيل حكومة
المصدر : الجزيرة