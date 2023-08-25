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عاجل | رئيس مفوضية إيكواس: لا خطة لدى إيكواس لغزو النيجر والمجموعة تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك

25/8/2023-|آخر تحديث: 25/8/202306:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | رئيس مفوضية إيكواس:

  • لا خطة لدى إيكواس لغزو النيجر والمجموعة تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك
  • اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحا على الطاولة
  • على العسكريين في النيجر العودة إلى ثكناتهم فورا والالتزام بالدور المحدد لهم في الدستور
  • نرفض رد فعل قادة المجلس العسكري في النيجر ومحاولاته لتشكيل حكومة
المصدر : الجزيرة