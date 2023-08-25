عاجل | رئيس الوزراء القطري: لدى منطقتنا قدرات كامنة ونأمل أن تستفيد الدول الصغيرة والمتوسطة من تجاربنا
رئيس الوزراء القطري: استضافة كأس العالم أتاحت لنا فرصة للاستثمار في البنى التحتية
رئيس الوزراء القطري: نجحنا في إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من أفغانستان
رئيس الوزراء القطري: التعددية وبناء التحالفات أمر مهم جدا وفي صميم سياستنا الخارجية
رئيس الوزراء القطري: لدى منطقتنا قدرات كامنة ونأمل أن تستفيد الدول الصغيرة والمتوسطة من تجاربنا
رئيس الوزراء القطري: الحرب في أوكرانيا هزت قطاع الطاقة العالمي وتسببت في أزمة غذاء
رئيس الوزراء القطري: نأمل بأن تؤدي جهودنا إلى المزيد من الحوار بشأن ملف إيران النووي
رئيس الوزراء القطري: نجحنا في إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من أفغانستان
رئيس الوزراء القطري: من الضروري أن نتأكد من بناء إرث مستدام وأن ننقل ثروتنا للأجيال القادمة
رئيس الوزراء القطري: نتطلع للمزيد من الاستثمار في سنغافورة
رئيس الوزراء القطري: قطر شريك يعتمد عليه في مجال الطاقة
رئيس الوزراء القطري: قطاع الطاقة القطري مستمر في التوسع
رئيس الوزراء القطري: نرحب بالشركات الاستثمارية وبرؤوس الأموال للاستثمار في مختلف القطاعات بقطر