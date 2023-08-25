توقيف ترامب فترة وجيزة في سجن أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر

أوقِف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فترة وجيزة الخميس بسجن في أتلانتا بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 في ولاية جورجيا.

وبعد أخذ مقاساته، يُرتقب إطلاق سراح الرئيس السابق بكفالة حددت قيمتها بـ 200 ألف دولار، على أن تُنشر أيضا صورته الجنائية.

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، كتب ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه "يوم حزين آخر في أميركا".

وكان ترامب وصل في وقت سابق الخميس إلى سجن في أتلانتا لتسليم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي المحاكمة الجنائية الرابعة التي يلاحق فيها بينما يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض.