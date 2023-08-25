حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بالأعمال الدانماركي للمرة الخامسة خلال الشهر الجاري

استدعت وزارة الخارجية التركية -اليوم الخميس- القائم بأعمال سفارة الدانمارك لدى أنقرة للمرة الخامسة خلال أغسطس/آب الجاري، للاحتجاج على أعمال حرق المصحف الشريف.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة المؤقت اجي ساندال مولر، بسبب استمرار أعمال حرق المصاحف أمام سفارات تركيا ودول إسلامية أخرى في كوبنهاغن.

وسبق أن استدعت الخارجية التركية مولر في أيام 18 و21 و22 و23 أغسطس/آب الجاري، للاحتجاج على القضية نفسها.

وتكررت مؤخرا في السويد والدانمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

يذكر أنه يوم 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قرارا صاغه المغرب يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.