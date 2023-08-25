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ترامب يعود لمنصة "إكس" بنشر صورة له أثناء احتجازه في جورجيا

This handout image released by the Fulton County Sheriff's Office on August 24, 2023 shows the booking photo of former US President Donald Trump. Former US president Donald Trump was photographed for a police mug shot after his arrest on August 24 at the Fulton County Jail in Georgia, multiple US media outlets reported citing local officials. The picture, which has yet to be released, is set to become a world-famous image as Trump fights multiple criminal cases at the same time as running to regain the White House in next year's election. (Photo by FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
صورة التقطت لترامب أثناء احتجازه في جورجيا ونشرها في حسابه بموقع إكس (الفرنسية)
25/8/2023

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) بمنشور يظهر صورة له من احتجازه أمس الخميس لمدة وجيزة في سجن بولاية جورجيا.

ونشر ترامب على حسابه "صورة جنائية" التقطت له أمس في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا مع عبارة "تدخُل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا"، وتضمن المنشور دعوة لإنصاره للتبرع دعما لحملته لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وهذه المرة الأولى التي يتواصل فيها الرئيس الأميركي السابق مع جمهوره عبر هذا الحساب منذ حظرته الإدارة السابقة لمنصة تويتر عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وقبل الحظر كان عدد متابعيه 88 مليونا.

وفي ذلك الوقت بررت إدارة تويتر قرراها حظر حساب ترامب على المنصة بخطر حدوث مزيد من التحريض على العنف، ورد الرئيس السابق باتهام الإدارة بالتآمر لإسكاته، والتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لوقف حسابه.

وبعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تم إلغاء قرار وقف حساب الرئيس الأميركي السابق، لكنه لم يعد للتغريد على حسابه الشخصي إلا يوم أمس بعيد مغادرته السجن في جورجيا في إطار قضية اتهامه بالتلاعب بنتائج انتخابات الرئاسية 2020 في الولاية.

وتم توقيف ترامب لمدة وجيزة في سجن مقاطعة فولتون، حيث أُخذت بصماته واُلتقطت له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة 200 ألف دولار.

وقال المرشح الجمهوري الأبرز لانتخابات الرئاسة المقبلة عقب الإفراج عنه إن الملاحقات الجنائية بحقه تدخلٌ في الانتخابات، منددا بما سماها مهزلة قضائية بعد إجراءات توقيفه في ولاية جورجيا.

وفي هذه القضية، يواجه ترامب المحاكمة الجنائية الرابعة، وأكد مرارا أن ذلك لن يثنيه عن الترشح لانتخابات الرئاسية، علما أن استطلاعات الرأي تعطيه تفوقا كبيرا على منافسيه داخل الحزب الجمهوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات