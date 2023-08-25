ترامب يعود لمنصة "إكس" بنشر صورة له أثناء احتجازه في جورجيا

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) بمنشور يظهر صورة له من احتجازه أمس الخميس لمدة وجيزة في سجن بولاية جورجيا.

ونشر ترامب على حسابه "صورة جنائية" التقطت له أمس في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا مع عبارة "تدخُل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا"، وتضمن المنشور دعوة لإنصاره للتبرع دعما لحملته لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وهذه المرة الأولى التي يتواصل فيها الرئيس الأميركي السابق مع جمهوره عبر هذا الحساب منذ حظرته الإدارة السابقة لمنصة تويتر عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وقبل الحظر كان عدد متابعيه 88 مليونا.

وفي ذلك الوقت بررت إدارة تويتر قرراها حظر حساب ترامب على المنصة بخطر حدوث مزيد من التحريض على العنف، ورد الرئيس السابق باتهام الإدارة بالتآمر لإسكاته، والتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لوقف حسابه.

وبعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تم إلغاء قرار وقف حساب الرئيس الأميركي السابق، لكنه لم يعد للتغريد على حسابه الشخصي إلا يوم أمس بعيد مغادرته السجن في جورجيا في إطار قضية اتهامه بالتلاعب بنتائج انتخابات الرئاسية 2020 في الولاية.

وتم توقيف ترامب لمدة وجيزة في سجن مقاطعة فولتون، حيث أُخذت بصماته واُلتقطت له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة 200 ألف دولار.

وقال المرشح الجمهوري الأبرز لانتخابات الرئاسة المقبلة عقب الإفراج عنه إن الملاحقات الجنائية بحقه تدخلٌ في الانتخابات، منددا بما سماها مهزلة قضائية بعد إجراءات توقيفه في ولاية جورجيا.

وفي هذه القضية، يواجه ترامب المحاكمة الجنائية الرابعة، وأكد مرارا أن ذلك لن يثنيه عن الترشح لانتخابات الرئاسية، علما أن استطلاعات الرأي تعطيه تفوقا كبيرا على منافسيه داخل الحزب الجمهوري.