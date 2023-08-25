بعد السويداء .. اتساع نطاق الاحتجاجات في سوريا

اتسعت الاحتجاجات، اليوم الجمعة، في سوريا، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد، وتأييدا للمحتجين في السويداء جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول أن عشرات الآلاف خرجوا في 7 محافظات سورية، وسط مطالبات برحيل رئيس النظام بشار الأسد.

وقالت الأناضول إن كلا من محافظات إدلب وحلب (شمال) ودير الزور والحسكة والرقة (شرق) ودرعا والسويداء (جنوب) شهدت احتجاجات على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ففي إدلب شمالي سوريا، خرجت مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات في السويداء، ورفعت شعارات تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية، ورفع المتظاهرون، في هذه المنطقة التي لا تخضعُ لسيطرة النظام لافتات أكدوا فيها وحدة الهدف من احتجاجات السويداء.

وفي عفرين بريف حلب الشمالي تظاهر عدد من السوريين للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط النظام.





وفي درعا، قال منسقو المظاهرات إن أكثر من 10 نقاط تظاهر سُجلت في المحافظة.

والأسبوع الماضي، أصدر النظام السوري مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%.

يذكر أن مظاهرات السويداء، وهي من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، كانت قد انطلقت قبل ستة أيام بعد ارتفاع حاد مفاجئ لأسعار المحروقات زاد من سوء الأوضاع المعيشية. وقد ترافقت المظاهرات مع إضراب بسبب فقدان المواد الأساسية وارتفاع معدلات التضخم.

ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.