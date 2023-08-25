أثناء حضورهما قمة بريكس.. الصين والهند تبحثان سبل تهدئة التوتر بينهما

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات لتهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين بلديهما، خلال أول لقاء ثنائي جمعهما منذ فترة طويلة.

وفترت العلاقات بين البلدين اللذين يأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان في العالم، منذ الاشتباك الحدودي في جبال الهيملايا، الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا، و4 جنود صينيين على الأقل في 2020.

ومنذ ذلك الحين حشد البلدان عشرات الآلاف من الجنود على جانبي الحدود، ولم يهدأ التوتر على الرغم من 19 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين.

والتقى شي ومودي -أمس الخميس- أثناء حضورهما قمة بريكس في جنوب أفريقيا، الأمر الذي وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه، "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر".

المصالح المشتركة

وقال متحدث باسم الوزارة -اليوم الجمعة- إن، "الرئيس شي أكد أن تحسين العلاقات الصينية الهندية، يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما للحفاظ على السلام".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، على أن مراقبة خط السيطرة الفعلية واحترامه، أمر ضروري لتطبيع العلاقات الهندية الصينية.

وتشعر الهند بالقلق من النزعة العسكرية المتزايدة لجارتها الشمالية، بينما تشكّل الخلافات حول الحدود المشتركة بين العملاقين الآسيويين البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدرًا دائمًا للتوتر. وتطالب الصين كذلك بكامل ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند، وتعدّها جزءًا من التيبت.

وخاض البلدان حربًا حدودية واسعة النطاق هناك في 1962، يتبادل البلدان الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراض واقعة على طول خط التقسيم غير الرسمي بينهما، والمعروف باسم خط السيطرة الفعلية.

وكان هذا أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن تحدثا بإيجاز خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.