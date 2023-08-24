قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الخميس إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، في حين تحدثت صحيفة ألمانية عن شكوك أوروبية في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا.

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وواحدة أخرى فوق منطقة كالوجا الأكثر قربا من موسكو.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى في الأيام الأخيرة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف "بإعادة" النزاع إلى داخل روسيا.

من جهة أخرى، قال حاكم منطقة دنيبرو بتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك إن ضربة أصابت مدينة دنيبرو في وقت مبكر من صباح الخميس أسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يعرف بعد.





هجومان على مطارين روسيين

وفي السياق ذاته، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف إن هجومين في الآونة الأخيرة على مطارين روسيين دمرا قاذفتين من طراز "تي يو-22″، وألحقا أضرارا بقاذفتين أخريين.

وقال بودانوف في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء "دمرت اثنتان، وتضررت اثنتان. هناك اثنتان لا يمكن إصلاحهما"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون طائرة روسية خامسة قد أصيبت.

وأفاد مسؤولون روس بوقوع هجومين بطائرات مسيرة على المطارين العسكريين سولتسي في منطقة نوفغورود يوم السبت وشايكوفكا في منطقة كالوجا يوم الاثنين، وقالوا إن طائرة حربية تضررت خلال الهجوم الأول.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن تكون روسيا فقدت قاذفة بعيدة المدى أسرع من الصوت من طراز "تي يو-22 إم3" ذات القدرة النووية في الهجوم على سولتسي.





شكوك أوروبية

في الأثناء، أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية بأن القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي لديها شكوك في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا.

وقال روبرت بريغر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد إن "إمكانية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالموارد المتاحة لا تزال محل شك".

وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ يونيو/حزيران، قال بريغر إنه سيكون "حذرا في توقع اختراق القوات الأوكرانية خطوط الدفاع الروسية".