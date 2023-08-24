الاحتلال يدهم المنازل ويعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 40 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الاعتقالات توزّعت في محافظات: طولكرم وجنين وقلقيلية ونابلس (شمال)، وأريحا (شرق)، بيت لحم (جنوب)، إضافة إلى الخليل والقدس.

وأشار النادي، إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 120 فلسطينيًا في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بدهم منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسة أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.

ولفت نادي الأسير، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 5000 حالة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5100 فلسطيني، بينهم 33 أسيرة، 165 طفلاً، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وذلك حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.