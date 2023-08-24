محكمة تقر محاكمة عمران خان بقضية اعتداء محتجين على مقر الجيش

نقلت قناة آري نيوز الباكستانية -أمس الأربعاء- عن مصادر قولهم إن محكمة لمكافحة الإرهاب في البلاد وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق باعتداء محتجين على مقر للجيش بمدينة لاهور.

وعمران خان مسجون حاليا إثر صدور حكم قضائي بسجنه 3 أعوام، بعد إدانته بالكسب غير المشروع.

ويتعلق حكم الأربعاء بأعمال عنف اندلعت أثناء اعتقال سابق لرئيس الوزراء السابق في مايو/أيار في قضية تتعلق بالفساد، ولا علاقة لها بإدانته الحالية. ونفى عمران خان ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين.

وفي 9 أغسطس/آب الجاري، رفضت المحكمة العليا استئناف رئيس الوزراء السابق على الحكم بسجنه 3 سنوات عقب إدانته في "تهم فساد".

وقال نعيم بانجوتا محامي عمران خان، في تصريح صحفي "المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس عمران خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل، وهو ما يستحقه بصفته رئيسا سابقا للوزراء".

وأكد المحامي أن "هذه الخطوة تشير إلى أن الإفراج عن عمران خان بكفالة غير مرجح في وقت قريب".

ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان من العام الماضي، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".