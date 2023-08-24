قُتل 5 أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح في إطلاق نار -أمس الأربعاء- داخل حانة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، في حين أكدت الشرطة مقتل مطلق الرصاص.

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس" إن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعدما أطلق ضابط متقاعد النار في حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية.

ولم تتطرق الشرطة إلى المزيد من التفاصيل، في حين قال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنه يتابع تطورات إطلاق النار في مقاطعة أورنج.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مصادر قولها إن مطلق النار كان يستهدف زوجته السابقة.





انتشار الأسلحة

وتعاني الولايات المتحدة من الانتشار الكثيف للأسلحة النارية وسهولة حصول المواطنين عليها.

ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد على عدد المواطنين؛ فشخص من كل 3 أشخاص يملك سلاحا ناريا، ويعيش 50% من البالغين في منزل يوجد فيه سلاح.

ويؤدي هذا الوضع إلى عدد كبير من الوفيات جراء إطلاق النار في الولايات المتحدة.

فمنذ مطلع العالم الجاري، أدى انتشار السلاح إلى مقتل ما يزيد على 27 ألف شخص، وفقا لبيانات نشرها أرشيف عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.