الشاباك: اعتقال 4 شبان من الخط الأخضر بحوزتهم أسلحة من إيران وحزب الله

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) -اليوم الخميس- أنه اعتقل 4 شبان من فلسطينيي 1948 "وبحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة مصدرها إيران وحزب الله اللبناني".

وحسب بيان أصدره الشاباك، فإن المعتقلين هم جلال خرسا (28 عاما)، وأحمد عيسى (30 عاما)، ومحمد عيسى (39 عاما) ، من سكان بلدة كفر قاسم، ونوح عاصم (30 عاما) من سكان بلدة اللد داخل الخط الأخضر.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية ضد الشبان لائحة اتهام إلى القضاء بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالأسلحة، والاتصال بعميل أجنبي، وكذلك الحصول على أسلحة وعبوات ناسفة من أجل نقلها إلى جهات جنائية، في حين لم يتمكن الشاباك من توفير أدلة وإثبات أن الشبان كانت لهم علاقات مع جهات سماها "إرهابية"، في إشارة إلى إيران وحزب الله وفصائل فلسطينية.

وأضاف الشاباك في بيانه أنه، خلال اقتحام عناصره منازل في مدينة اللد، تم إلقاء القبض على شبان خططوا لاستخدام إحدى العبوات الناسفة "لأهداف جنائية"، على حد قوله.

ووفقا لبيان الشاباك، فإنه اتضح من التحقيقات والمواد السرية التي تم جمعها أن حزب الله سعى ونشط من أجل تجنيد وتفعيل مجموعة مهربين في إسرائيل، بهدف تزويدهم بأسلحة وعبوات ناسفة ومتفجرات من أجل نقلها وتوزيعها على جهات تنشط ضد أمن إسرائيل، في إشارة إلى فصائل فلسطينية بالضفة الغربية.

وقال عضو بارز في الشاباك إن "هذه القضية توضح مرة أخرى جهود عناصر من حزب الله وإيران لاستغلال عرب 1948 للقيام بأنشطة أمنية ضد إسرائيل".

وقال موقع "آي نيوز 24" الإسرائيلي إن عناصر من الشاباك والشرطة والجيش قاموا، خلال يوليو/تموز الماضي، باعتقال الأشخاص الأربعة وبحوزتهم عبوات ناسفة إيرانية الصنع، وذلك خلال المداهمات التي لم يتم الكشف عنها إلا اليوم الخميس.