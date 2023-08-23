أخبار

ميدفيديف: روسيا قد تضم منطقتين انفصاليتين في جورجيا

epa09285389 Deputy chairman of the Russian Security Council, chairman of the United Russia political party Dmitry Medvedev delivers his speech during the United Russia political party annual convention in Moscow, Russia, 19 June 2021. The pro-Kremlin party United Russia is the main ruling political party in the country. EPA-EFE/SERGEI KARPUKHIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL
ميدفيديف اتهم الغرب بإثارة التوتر في أنحاء روسيا (الأوروبية)
23/8/2023

قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا.

وكتب ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، في مقال نشرته صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" مساء الثلاثاء "فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية" وأضاف "من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك".

وفقدت جورجيا السيطرة على المنطقتين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، قبل أن تعترف موسكو باستقلالهما عام 2008 في أعقاب محاولة جورجيا استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، وهو ما أدى إلى هجوم روسي مضاد.

ورغم تحسن العلاقات الروسية مع جورجيا منذ ذلك الحين، اتهم ميدفيديف الغرب بإثارة التوتر في أنحاء هذه الدولة من خلال مناقشة احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ميدفيديف في المقال الذي نُشر بمناسبة مرور 15 سنة على الاعتراف باستقلال المنطقتين "لن ننتظر حتى تصبح مخاوفنا أقرب إلى الواقع".

وأكد المسؤولون في جورجيا، مرارا، التزامهم بالانضمام إلى حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة ويمكنه الحفاظ على سلامة أراضيها.

يذكر أن روسيا أعلنت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضم 4 مناطق من أوكرانيا، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، لكن عمليات الضم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

المصدر : رويترز