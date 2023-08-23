ميدفيديف: روسيا قد تضم منطقتين انفصاليتين في جورجيا

قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا.

وكتب ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، في مقال نشرته صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" مساء الثلاثاء "فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية" وأضاف "من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك".

وفقدت جورجيا السيطرة على المنطقتين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، قبل أن تعترف موسكو باستقلالهما عام 2008 في أعقاب محاولة جورجيا استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، وهو ما أدى إلى هجوم روسي مضاد.

ورغم تحسن العلاقات الروسية مع جورجيا منذ ذلك الحين، اتهم ميدفيديف الغرب بإثارة التوتر في أنحاء هذه الدولة من خلال مناقشة احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ميدفيديف في المقال الذي نُشر بمناسبة مرور 15 سنة على الاعتراف باستقلال المنطقتين "لن ننتظر حتى تصبح مخاوفنا أقرب إلى الواقع".

وأكد المسؤولون في جورجيا، مرارا، التزامهم بالانضمام إلى حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة ويمكنه الحفاظ على سلامة أراضيها.

يذكر أن روسيا أعلنت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضم 4 مناطق من أوكرانيا، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، لكن عمليات الضم لم تحظ بأي اعتراف دولي.