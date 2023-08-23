قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بينهم قائد بحركة الجهاد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، فجر اليوم الأربعاء، بينهم ماهر الأخرس، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وتركزت الاعتقالات في جنين والخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، وتخللتها بعض المواجهات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت هذه المناطق ودَهَمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأخضعت بعض سكانها للتحقيق الميداني وجرى نقل المعتقلين لمراكز التوقيف.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ماهر الأخرس من منزله في جنين، مؤكدة أن "أي شكل من أشكال العدوان والإرهاب لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني، ولن ينجح في وقف المد المتصاعد للعمل المقاوم في الضفة الغربية".

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شفيق عبد الغني (20 عاما)، وأنور عصام عبد الغني (20 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي إثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر عمار مناع (60 عاما) بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم، وفقا لوفا.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.