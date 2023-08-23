روسيا تعيّن قائدا مؤقتا للقوات الجوية بعد إقالة "الجنرال هرمجدون"

أفادت وكالة الإعلام الروسية بتعيين رئيس أركان القوات الجوية فيكتور أفضالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفا لسيرغي سوروفيكين الذي أقيل من منصبه أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إن الجنرال سيرغي سوروفيكين المعروف بلقب "الجنرال هرمجدون" أقيل من منصب قائد القوات الجوية بسبب نقله إلى منصب آخر.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن سوروفيكين يقضي إجازة حاليا ولا يزال بإدارة وزارة الدفاع.

في حين قالت بعض وسائل الإعلام الروسية والأجنبية إن سوروفيكين، الذي عادة ما كان يشيد به قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين علنا في الفترة التي سبقت تمرده على الكرملين، يُحقَّق معه بتهمة التواطؤ المحتمل وهو قيد الإقامة الجبرية حاليا.

وتشير التقارير الواردة عن إقالة سوروفيكين إلى أن السلطات وجدت خطأ في سلوكه، لكن تفاصيل ارتكابه مخالفات لا تزال غير معروفة.

ويشار إلى أن سوروفيكين لم يظهر منذ 24 يونيو/حزيران الماضي، حين ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه بريغوجين إنهاء التمرد والعودة إلى مراكز تجمع قواته.

وكان أفضالوف في السابق نائبا لسوروفيكين ورئيس أركان القوات الجوية على مدى 4 سنوات على الأقل، وفقا للمخابرات العسكرية البريطانية.

وقاد سوروفيكين الجهود الحربية في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف تسلم هذه المهمة في يناير/كانون الثاني وعُين سوروفيكين نائبا له.

ونال سوروفيكين لقب "الجنرال هرمجدون" وقت التدخل العسكري الروسي في سوريا بسبب الأساليب الوحشية التي استخدمها هناك.