صورة جنائية وسجن موبوء سيئ السمعة.. هذا ما ينتظر ترامب عند تسليمه نفسه

يسلّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه غدا الخميس إلى سجن في أتلانتا بولاية جورجيا، معروف بأنه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات.

والرئيس السابق والمتهمون الـ18 معه في قضية التلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا عام 2020 سيسلمون أنفسهم لسلطات سجن مقاطعة فولتون والمعروف أيضا بسجن رايس ستريت، حسب مكتب المسؤول الأمني المحلي للمقاطعة.

وتعني إجراءات التوقيف الكلاسيكية أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة، التي حددت بنحو 200 ألف دولار في قضية ترامب.

صورة جنائية

ولم يُضطر ترامب لتحمل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي اعتقل فيها هذا العام، وهي في نيويورك بتهم دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، وفي فلوريدا لإساءة التعامل مع وثائق حكومية بالغة السرية، وفي واشنطن بتهم التآمر لقلب خسارته في 2020 أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

غير أن المسؤول الأمني المحلي عن مقاطعة فولتون بات قال للصحفيين في وقت سابق هذا الشهر إنه عندما يتعلق الأمر بالتوقيف في هذا السجن "مهما كان وضعكم، سنكون على استعداد لالتقاط صوركم".

وأمام ترامب والمتهمين الآخرين حتى ظهر الجمعة لتسليم أنفسهم طوعا كي توجه لهم الاتهامات بالتآمر لقلب خسارة ترامب أمام بايدن في جورجيا.

وقال ترامب في تصريحات على منصته "تروث سوشيال" إنه سيتوجه إلى أتلانتا الخميس كي يتم اعتقاله، لكنه لم يحدد وقتا لذلك.

إجراءات صارمة

وسلم اثنان من المتهمين في قضية التلاعب بالنتائج -هما جون إيستمان محامي ترامب، وسكوت هول- نفسيهما لسجن مقاطعة فولتون أمس الثلاثاء وأطلق سراحهما بكفالة.

وأقامت السلطات الأمنية للمقاطعة طوقا أمنيا مشددا في محيط السجن وأغلقت طرقا وفرضت قيودا على الوصول إلى السجن.

من جانبه، قال مكتب المسؤول الأمني المحلي -في بيان- إنه "عندما يسلم ترامب نفسه، ستكون هناك إجراءات إغلاق صارمة مطبقة في محيط سجن رايس ستريت، أي لا دخول أو خروج في ذلك الوقت".

وكانت وزارة العدل فتحت في يوليو/تموز الماضي تحقيقا في أوضاع سجن مقاطعة فولتون، حيث توفي عدد من المعتقلين في السنوات القليلة الماضية.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن التحقيق أطلق "استنادا إلى ادعاءات خطيرة عن ظروف معيشية غير آمنة وتفتقر لشروط النظافة".

وفي السياق أضاف المحامي الأميركي راين بوكانان أن "ادعاءات برزت مؤخرا عن مساكن قذرة تعج بالحشرات، وتفشي العنف الذي أدى إلى وفيات وإصابات، ولجوء العناصر إلى القوة المفرطة؛ تثير قلقا بالغا وتستدعي إجراء تحقيق شامل".

وحسب صحيفة أتلاتنا جورنال كونستيتيوشن، فإن السجن يضم حاليا أكثر من 2500 سجين، أي ضعف العدد المصمم أساسا لاستيعابه في 1989.

وتوفي 15 سجينا في السجن العام الماضي، حسب الصحيفة، وسُجلت 4 وفيات في الأسابيع الخمسة الماضية وحدها.





مرحلة الطعن

بعد إجراءات التوقيف سيمثل ترامب أمام محكمة، حيث ستوجه له الاتهامات رسميا ويدخل في مرحلة الطعن أو الإقرار بالذنب.

ويمكن للقاضي سكوت ماكافي -الذي يترأس القضية- اتخاذ القرار بشأن ضرورة مثول ترامب شخصيا أمام المحكمة أو افتراضيا.

وكانت مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليز -التي رفعت القضية- طلبت أن تكون إجراءات المثول أمام المحكمة خلال الأسبوع الذي يوافق فيه الخامس من سبتمبر/أيلول القادم، وأن تنتهي المحاكمة في الرابع من مارس/آذار 2024.

ومن بين المتهمين الآخرين في قضية التلاعب بنتائج جورجيا محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز.