إجلاء عشرات الآلاف في باكستان إثر فيضانات تسببت بها الهند

أجلي نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات بولاية البنجاب في باكستان بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين الأحد الماضي، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في البنجاب فاروق أحمد إنهم أنقذوا 100 ألف شخص ونقلوهم إلى أماكن أكثر أمانا، بعد أن غمرت المياه مئات القرى في الولاية الواقعة وسط البلاد، ولا أنباء عن ضحايا إلى الآن.

ودمرت الفيضانات آلاف الفدانات من أراضي المحاصيل عندما فاض نهر "ستلج" الأحد الماضي، في حين عملت أجهزة الطوارئ على نقل السكان والماشية إلى أماكن مرتفعة.

وحذرت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية من أن الأمطار الموسمية المتوقعة يمكن أن تزيد حدة الفيضانات في الأيام المقبلة.

ولا تزال باكستان تحاول التعافي بعد الفيضانات المدمرة التي أغرقت ثلث البلاد تقريبا العام الماضي، وقتلت ما يزيد على ألف شخص وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص.