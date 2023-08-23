اليابان تتأهب لبدء تصريف مياه فوكوشيما النووية والصين تتخذ إجراءات وقائية

بدأت التحضيرات الأخيرة في اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة في مياه المحيط الهادي غدا الخميس، في حين أعلنت الصين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وسلامة الغذاء والصحة العامة، وذلك غداة استدعائها سفير طوكيو لديها احتجاجا على الخطة اليابانية.

فقد أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) -المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية- أن التحضيرات الأخيرة لتصريف المياه المعالجة من المحطة بدأت اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة -في بيان- إنها خففت مترا مربعا من مياه الصرف بنحو 1200 متر مكعب من مياه البحر، وسمحت للمياه المخففة بالتدفق إلى داخل أنبوب.

وأضافت أن المياه ستخضع لتحاليل وسيتمّ تصريفها بداية من غد الخميس في البحر، على أن يُنقل مزيد من المياه ويتم تخفيفه.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال أمس الثلاثاء إن تفريغ المياه في المحيط مسألة لا يمكن تأجيلها، وتعهد ببذل أقصى جهد للتخلص من المياه المعالجة، وإخراج المحطة من الخدمة بطريقة آمنة.

وفي حين تؤكد اليابان أن تصريف المياه المعالجة آمن، تخشى الصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى في المحيط الهادي من العواقب البيئية المحتملة لتصريف المياه المعالجة التي ربما تحتوي على مستوى عال من الإشعاعات النووية.

احتجاج صيني

وكانت الخارجية الصينية قالت -في بيان لها أمس الثلاثاء- إن سون ويدونغ نائب وزير الخارجية الصيني استدعى السفير الياباني هيديو تارومي لتقديم احتجاجات شديدة على إعلان الخطة اليابانية.

وحث متحدث باسم الوزارة طوكيو على إلغاء خطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما في المحيط الهادي، كما دعا طوكيو إلى قبول الإشراف الدولي الصارم على مسألة تصريف المياه.

وبالتزامن، قالت سلطات هونغ كونغ وماكاو الصينيتين إنهما ستفرضان قيودا على واردات الأغذية من اليابان.

وكانت بكين اتهمت طوكيو بالتخطيط لـ"تصريف مياه ملوثة نوويًا بصورة تعسفية" في البحر، وحظرت في يوليو/تموز الماضي واردات المواد الغذائية من 10 مقاطعات يابانية -منها فوكوشيما- كما أنها تجري اختبارات إشعاعية على المواد الغذائية الآتية من باقي أنحاء البلاد.

احتجاجات بكوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، بدأت المعارضة ومنظمات عدة احتجاجات على خطة تفريغ المياه المعالجة من محطة فوكوشيما.

وخرجت اليوم الأربعاء مظاهرة في العاصمة سول رفع المشاركون فيها لافتة كتب عليها إن البحر ليس مكبا لنفايات اليابان النووية.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قالت إن خطة اليابان ليست فيها مشاكل علمية أو فنية، وأثار موقفها انتقادات حادة من جانب المعارضة.

وفي فيجي، من المقرر أن تحتشد جماعات حماية البيئة بعد غد الجمعة احتجاجا على الخطة اليابانية.

يأتي ذلك رغم أن رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا أعلن أن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر أن تصريف المياه من محطة فوكوشيما اليابانية في البحر لا ينطوي على أي مخاطر.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعطت الوكالة الضوء الأخضر لخطة الحكومة اليابانية، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية، وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يُذكر".

وكانت محطة فوكوشيما خزنت أكثر من 1.3 مليون طن من المياه عبر تنقية مخصصة تُعرف "بنظام المعالجة السائلة المتقدم"، في أعقاب ذوبان 3 مفاعلات إثر زلزال قوي قبالة الساحل الياباني في مارس/آذار 2011.