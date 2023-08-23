إنفوغراف.. مقارنة بين منظومتي إس-400 الروسية وباتريوت الأميركية

أصبح الصراع الحالي في أوكرانيا حرب مسيرات بامتياز، في تطور إستراتيجي قد يؤثر على مسار المواجهات العسكرية خلال الفترة القادمة. وتمتلك كل من روسيا وأوكرانيا تقريبا الأنواع نفسها من المسيرات، وهي الدوارة وذات الجناح الثابت والانتحارية.

وتعتمد روسيا بشكل أساسي على المسيرات المصنعة في الصين أو إيران، كما تعتمد أوكرانيا على المسيرات المصنعة في تركيا أو الولايات المتحدة.

لكن المراقبين العسكريين ينظرون إلى أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الرادار أكثر من التركيز على أنواع المسيرات، لأن هذه الأنظمة هي التي ستحسم المعركة.

تمتلك روسيا نظام الدفاع الجوي "إس-400″، في حين تمتلك أوكرانيا نظام "باتريوت" الأميركي للدفاع الجوي.

ومنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 هي منظومة صاروخية بعيدة المدى حديثة من تصميم شركة ألماس أنتاي الروسية، ودخلت الخدمة وتم تزويد الجيش الروسي بها منذ عام 2007.

وفي مقارنة سريعة بينهما، يقول المراقبون العسكريون إن نظام إس-400 الروسي أقل ثمنا من باتريوت الأميركي، وأكثر قدرة على مواجهة المسيرات من باتريوت الذي يستخدم في الأساس لإسقاط الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية.