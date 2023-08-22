يحمل بندقية في صحراء.. قائد فاغنر يظهر من جديد ويلمح لوجوده بأفريقيا

نشر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين أول كلمة مصورة له منذ قيادته تمردا لم يدم طويلا أواخر يونيو/حزيران الماضي، إذ ظهر في مقطع فيديو -ربما صُوِّر في أفريقيا- على قنوات تابعة له على تليغرام أمس الاثنين.

وتبلغ مدة المقطع 40 ثانية، ويظهر فيه بريغوجين واقفا في منطقة صحراوية مرتديا زيا مموها وبيده بندقية، وخلفه على مسافة بعيدة منه عدد من المسلحين وشاحنة صغيرة.

وذكرت قناة "غراي زون" (المقربة من فاغنر) على تليغرام -مساء أمس الاثنين- أن بريغوجين كان يتحدث من بلد أفريقي من دون أن تسميه.

ولم يكن هناك تأكيد على نحو مستقل لمقطع الفيديو ولا معلومات إضافية عن وقت تصويره أو مكانه.

وقال بريغوجين في المقطع المصور "نحن نعمل، درجة الحرارة أكثر من 50، كل شيء نحبه".





أنشطة استطلاع

وأضاف أن "مجموعة فاغنر تقوم بأنشطة استطلاع وتفتيش، مما يجعل روسيا أكبر في جميع القارات وأفريقيا أكثر حرية، العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية (…) نحن نستعين بأبطال حقيقيين ونواصل الوفاء بالمهام التي تم تحديدها، والتي وعدنا بأننا سنفعلها".

وكان مقاتلو بريغوجين يقومون بحملة إلى جانب الجيش الروسي النظامي لعدة أشهر في حرب موسكو في أوكرانيا، التي بدأت فبراير/شباط 2022.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، حشد بريغوجين رجاله لمسيرة إلى موسكو بسبب الإحباط مما اعتبره عدم فعالية القيادة العسكرية الروسية، لكنه أوقفها بعد بضع ساعات على إثر مفاوضات.

وحسب ما تردد، فقد وعد الكرملين بريغوجين بالحصانة من الملاحقة القضائية، وكان أحد شروط العفو هو رحيله إلى بيلاروسيا المجاورة. ومع ذلك، تردد أن بريغوجين ظهر مرة أخرى في روسيا على هامش قمة أفريقيا في سان بطرسبورغ نهاية يوليو/تموز الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك قلق من أن دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا يمكن أن تقترب الآن من روسيا في أعقاب انقلاب عسكري جرى يوليو/تموز الماضي، وهو ما قال بريغوجين إنه يرحب به.