مقتل 12 جنديا في كمين جنوب غرب النيجر

قالت وسائل إعلام رسمية في النيجر إن 12 جنديا نيجريا قتلوا في كمين نصبه مسلحون في منطقة تيلابيري بجنوب غرب البلاد، والتي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تلفزيون الساحل قوله إن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" يوم الأحد الماضي في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، مشيرا إلى "مقتل 12 من جنودنا" وموضحا أن رد المجموعة "كبّد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.

وتمت مواراة الجثث في حضور الحاكم العسكري الجديد لتيلابيري الليفتنانت كولونيل ماينا بوكار، وفق المصدر نفسه.

وتقع منطقة تيلابيري عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والذي يشكّل معقلا للمسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل.

والأسبوع الماضي، قُتل 17 جنديا نيجريا على الأقل وأصيب 20 في كمين بمنطقة تورودي قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب وزارة الدفاع، قبل أن يتمكّن الجنود من تدمير دراجات نارية استخدمها المهاجمون.

وشكل تدهور الوضع الأمني في النيجر أحد الأسباب التي ذكرها أعضاء النظام العسكري لتبرير انقلابهم على الرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي.