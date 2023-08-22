أعلنت دولة قطر والجمهورية المجرية رفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، أمس الاثنين، عقب زيارة رسمية قام بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بودابست.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة، وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون، تشمل حماية البيئة والتدريب الدبلوماسي والتعاون الزراعي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد مباحثات رسمية ناقشا خلالها قضايا إقليمية ودولية.

وأعرب أمير قطر عن سعادته بالمحادثات التي أجراها مع رئيسة المجر كاتالين نوفاك، قائلا إنها شملت تعزيز التعاون ومناقشة المستجدات الدولية.

من جهته، قال وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو إن قطر والمجر تتفقان في ما يتعلق بإستراتيجية سياستهما الخارجية المبنية على الاحترام المتبادل والحوار والبحث عن تفاهمات، مضيفا أن الدوحة وبودابست تتفقان على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل لتحقيق السلام.

واعتبر سيارتو أن تأمين وتنويع مصادر إمدادات الطاقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا عموما، والمجر خصوصا، مشددا على أهمية أن تتمكن قطر من زيادة صادراتها من الغاز المسال خلال السنوات القادمة، لإمداد المجر بالطاقة ابتداء من عام 2027.

وكان أمير قطر حضر الأحد الفائت، في أول أيام زيارته لبودابست، احتفال انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى واحتفالات اليوم الوطني للمجر.