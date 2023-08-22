بعد هجمات أوكرانية.. إغلاق جميع مطارات موسكو أمام الرحلات الجوية

نقلت رويترز عن وكالة تاس الروسية أن جميع مطارات موسكو أغلقت، فجر اليوم الثلاثاء، أمام الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وذكرت "تاس" أن أكبر 3 مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو".

وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية وقد أُرجئت الرحلات المغادرة".

وقد أعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين -اليوم- أن الدفاعات الجوية أسقطت "طائرتين مسيرتين هجوميتين" فوق منطقة موسكو.

وقال على تطبيق تليغرام "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في تشاستسي" مضيفا أن أجهزة الطوارئ تحركت للاستجابة للحادث.

يُذكر أن أوكرانيا كثفت مؤخرا هجماتها بالطائرات بالمسيرة على العاصمة الروسية وضواحيها.

وتأتي الهجمات بالمسيّرات في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية بهدف استعادة المناطق التي سيطرت عليها موسكو.