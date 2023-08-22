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مع استمرار الاحتجاجات.. جيش النظام يطلق النار على متظاهرين في درعا

Demonstrators protest against the Syrian government decision on increasing the prices of fuels in Sweida, Syria, August 17,2023. Sweida 24/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT
المظاهرات تستمر لليوم الثالث في السويداء ودرعا احتجاجا على الأوضاع المعيشية (رويترز)
22/8/2023

قالت مصادر محلية إن جيش النظام السوري أطلق النار، مساء أمس الاثنين، على متظاهرين في محافظة درعا جنوبي البلاد من دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية، وسط استمرار الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن محتجين في مدينة نوى تظاهروا هاتفين بشعارات مناهضة للنظام قابلها الجيش بإطلاق النار تجاههم.

وفي السويداء، قالت مصادر للجزيرة إن مظاهرات مناهضة للنظام السوري خرجت في 36 نقطة احتجاج في المحافظة جنوبي البلاد، مع انضمام قرى جديدة إلى الحراك السلمي.

وأكدت المصادر أن المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على الأوضاع المعيشية طالبوا برحيل رموز النظام وخروج مؤسساته من المحافظة.

كما ندد المتظاهرون بتجاهل النظام مطالبهم بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار الإضراب الذي دعا إليه ناشطون سوريون في السويداء قبل أيام، عقب إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما بمضاعفة الأجور وإعلان الحكومة السورية رفع أسعار المحروقات بنسبة 200% تقريبا.

المصدر : الجزيرة + وكالات