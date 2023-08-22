منظمة إنسانية تكشف: مئات الأطفال ماتوا جوعا في السودان منذ بدء النزاع

أفادت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 498 طفلًا "وربما مئات آخرين" ماتوا جوعًا في السودان خلال 4 أشهر من الحرب.

وحذّر عارف نور، مدير المنظمة في السودان، في بيان من أنه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع، "يموت الأطفال من الجوع في حين كان من الممكن تجنب ذلك تمامًا".

وأضاف أن "ما لا يقل عن 498 طفلًا في السودان، وربما مئات آخرين ماتوا جوعًا" منذ بدء الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي، قائلًا، "لم نتخيل قط رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يموتون جوعًا، لكن هذا هو الواقع الجديد في السودان".

كما أن هناك خشية من أن يزداد الوضع سوءًا بعد اضطرار المنظمة غير القادرة على استئناف نشاطها وسط المعارك، إلى التوقف عن علاج "31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية".

وفي مايو/أيار الماضي، تعرض المصنع الذي كان ينتج 60% من العلاجات الغذائية للأطفال للدمار.

وتسببت الحرب التي يخشى خبراء أن تستمر سنوات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مقتل حوالي 5 آلاف شخص، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة "بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه" (أكليد) غير الحكومية، كما أجبرت الحرب أكثر من 4 ملايين شخص على الفرار.