إندونيسيا توقع اتفاقا لشراء أحدث نسخة من مقاتلات إف-15

أبرمت إندونيسيا اتفاقا مع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات تشتري بموجبه 24 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 لتحديث أسطولها العسكري، وفق ما أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابو سوبيانتو اليوم الثلاثاء.

وأعلن الوزير على إنستغرام توقيع "مذكرة تفاهم لشراء 24 طائرة من طراز "إف-15 إي إكس". من جهتها قالت بوينغ في بيان إن الصفقة "ستمنح إندونيسيا القدرة على الهيمنة على الأجواء".

ولم يكشف أي من الطرفين عن قيمة هذه الصفقة التي تنتظر موافقة الحكومة الأميركية رسميا عليها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سافر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنفسه إلى جاكرتا للتفاوض على الصفقة.

وأكد أوستن حينها أن الاتفاق من شأنه أن يعزز التعاون مع القوات المسلحة الأميركية وسيشكل إضافة مهمة للأسطول الإندونيسي المؤلف من طائرات إف-16.

أحدث نسخة

وطائرة "إف-15 إي إكس" هي أحدث نسخة من هذه المقاتلة التي طورتها ماكدونيل دوغلاس، إحدى الشركات التابعة لبوينغ، وتستخدمها فقط 6 دول في العالم.

ويضم أسطول جاكرتا العسكري حاليا طائرات إف-16 الأميركية وطائرات سوخوي الروسية القديمة.

وشارك ما لا يقل عن 4 آلاف جندي أميركي وإندونيسي على مدى أسبوعين العام الماضي في مناورات مشتركة كبرى في المحيط الهادي، في سياق علاقات متوترة بين الصين والولايات المتحدة.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء الوجود الصيني المتزايد في هذه المنطقة والتدريبات العسكرية التي تجريها بكين بانتظام حول تايوان.

وفي إطار تحديث أسطولها الجوي العسكري، طلبت إندونيسيا، التي رسخت نفسها كاقتصاد رائد في جنوب شرق آسيا، شراء 42 طائرة رافال من فرنسا العام الماضي مقابل ما يزيد قليلا على 8 مليارات دولار.