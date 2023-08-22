أول رحلة ركاب دولية تغادر كوريا الشمالية منذ 3 سنوات

حطت أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية منذ 3 سنوات في العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، إيذانا بفتح حدود كوريا الشمالية أمام المسافرين منذ بدء الإغلاق المرتبط بوباء كوفيد-19 في عام 2020.

ووصلت الرحلة الساعة 09.17 صباحا بالتوقيت المحلي (01:17 بتوقيت غرينتش)، قبل وقت قصير من الموعد المحدد. ولم يتضح بعد من كان على متنها، لكن شركات سياحة غربية كانت تعمل في كوريا الشمالية قالت إنها رحلة خاصة -على ما يبدو- لتنقل عند العودة الكوريين الشماليين الذين تقطعت بهم السبل في الصين بسبب سنوات من إغلاق الحدود.

وأقلعت الطائرة من العاصمة الكورية الشمالية قرابة الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش)، حسبما أظهر موقع "فلايت رادار 24" وتطبيق التتبع الصيني "أوميتريب".

وهذه الرحلة هي الأولى لشركة طيران "إير كوريو" الحكومية منذ بداية عام 2020، حين أغلقت كوريا الشمالية حدودها ضمن إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19.

إلغاء مفاجئ

وكانت رحلة لشركة "إير كوريو" مقررة سابقا إلى بكين أمس الاثنين قد ألغيت بشكل مفاجئ من دون إعطاء تبرير رسمي.

وتأتي رحلة اليوم في إطار إعادة فتح بطيئة لحدود واحدة من أكثر دول العالم عزلة سياسيا واقتصاديا.

وزادت حركة قطارات وسفن الشحن ببطء خلال العام الماضي، لكن كوريا الشمالية بدأت للتو في السماح ببعض رحلات الركاب الدولية.

ولأول مرة منذ ما قبل وباء كورونا، توجه وفدان حكوميان من الصين وروسيا إلى بيونغ يانغ الشهر الماضي، كما عبرت حافلات تقل رياضيين كوريين شماليين الأسبوع الماضي الحدود إلى الصين لحضور بطولة تايكوندو في كازاخستان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين إن بكين وافقت على أن تستأنف إير كوريو الرحلات إلى الصين.