أوكرانيا تستعرض خسائر روسية واليونان تعرض تدريب الطيارين على مقاتلات "إف-16"

استعرضت أوكرانيا -اليوم الاثنين- حطام دبابات ومركبات قتالية روسية محترقة في صفوف على امتداد شارع رئيسي بالعاصمة كييف، بينما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن اليونان عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأميركية.

ويأتي هذا الاستعراض، في الوقت الذي يستعد فيه الأوكرانيون للاحتفال بيوم الاستقلال الثاني زمن الحرب -الخميس المقبل- والذي يحيي ذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي قبل 32 عاما بعد انهيار هذا الاتحاد.

وسار الناس على امتداد شارع كريشتاتيك في قلب العاصمة، وهم يتفحصون الهياكل المتفحمة للمركبات القتالية المصفحة وقطعا أخرى من العتاد المتراصة في طابور طويل.

Destroyed Russian military equipment on display on Kyiv's central street Khreshchatyk There will be no mass events in Kyiv on the Independence Day of Ukraine on 24 August, but a parade of destroyed Russian equipment will be held in the central street of the capital

📹Telegraf pic.twitter.com/p05cLHii9J — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 21, 2023

وتأتي عطلة الاستقلال التي ستكون أقل صخبا بسبب الخسائر الطاحنة للحرب، في منعطف حرج لأوكرانيا في ظل هجومها المضاد البطيء على القوات الروسية، حيث لم يحرز هذا الهجوم إلا تقدما محدودا شرق البلاد وجنوبها، ولم يتمخض بعد عن استعادة مناطق سكانية كبيرة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن تقدم الجيش تعرقله حقول الألغام الروسية والخطوط الدفاعية جيدة الإعداد، فضلا عن افتقار أوكرانيا لدعم جوي كاف.

وقال المسؤولون إن عدد قتلاهم سر من أسرار الدولة، لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أميركيين الأسبوع الماضي تقديرهم أن نحو 70 ألف جندي لقوا حتفهم في الحرب إضافة إلى ما بين 100 و120 ألف مصاب.

عرض يوناني

وفي أثينا، أعلن الرئيس الأوكراني اليوم -خلال زيارة رسمية لليونان- أن الأخيرة عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأميركية.

وقال زيلينسكي للصحفيين في حضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لدينا اليوم نتيجة مهمة بالنسبة للتحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على (مقاتلات) "إف-16″. شكرا على هذا العرض".





ورحبت كييف الجمعة بقرار الولايات المتحدة السماح للدانمارك وهولندا بتزويدها هذه المقاتلات ما أن ينهي طياروها التدريب على كيفية استخدامها. ومن المقرر أن يبدأ التدريب هذا الشهر بمشاركة 11 دولة، ويأمل المسؤولون أن يصبح الطيارون جاهزين بحلول بداية العام المقبل.

من جهته، أعلن ميتسوتاكيس أن اليونان ستكون "حاضرة في الجهد الهائل لإعادة إعمار أوكرانيا" مع "تركيز خاص على أوديسا".

ويشارك زيلينسكي لاحقا في عشاء غير رسمي يقيمه ميتسوتاكيس بمشاركة قادة دول البلقان ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأعلن زيلينسكي -عبر تليغرام- أنه سيعقد اجتماعا مشتركا ومحادثات منفصلة مع قادة البلقان تتناول قضايا ثنائية، على أن يلتقي فون دير لاين أيضا.

ويختتم الرئيس الأوكراني في أثينا جولة أوروبية قادته أيضا إلى السويد وهولندا والدانمارك.

تطورات ميدانية

وفي التطورات الميدانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعاتها الجوية أحبطت اليوم محاولة أوكرانية لاستهداف مواقع في ضواحي موسكو بطائرتين مسيرتين.

ونشرت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها لإسقاط أنظمة الدفاع مسيرتين قرب العاصمة، كما أعلن حاكم مقاطعة موسكو عن إصابة شخصين جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة إسترا.





من جانبها، أفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بتغيير مسارات نحو 50 طائرة بسبب القيود المفروضة على مطارات موسكو.

وقالت وسائل إعلام روسية إنه جرى استئناف العمليات بصورة طبيعية بمطار فنوكوفو بعد تحطم مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو. كما استأنفت سلطات مطار دوموديدوفو العمل بالمطار بعد تقييد السلطات الرحلات الجوية.

وعودة إلى أوكرانيا، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إن قوات بلادها تتقدم جنوب باخموت، وقد استعادت السيطرة على 3 كيلومترات مربّعة في محيط المدينة الواقعة بمقاطعة دونيتسك.