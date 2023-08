أوكرانيا تستعرض خسائر روسية واليونان تعرض تدريب الطيارين على مقاتلات "إف-16"

استعرضت أوكرانيا -اليوم الاثنين- حطام دبابات ومركبات قتالية روسية محترقة في صفوف على امتداد شارع رئيسي بالعاصمة كييف، بينما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن اليونان عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأميركية.

ويأتي هذا الاستعراض، في الوقت الذي يستعد فيه الأوكرانيون للاحتفال بيوم الاستقلال الثاني زمن الحرب -الخميس المقبل- والذي يحيي ذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي قبل 32 عاما بعد انهيار هذا الاتحاد.

وسار الناس على امتداد شارع كريشتاتيك في قلب العاصمة، وهم يتفحصون الهياكل المتفحمة للمركبات القتالية المصفحة وقطعا أخرى من العتاد المتراصة في طابور طويل.

