أميركا توافق على بيع بولندا مروحيات أباتشي بقيمة 12 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة -أمس الاثنين- على بيع بولندا مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" بقيمة 12 مليار دولار، الأمر الذي يشكل صفقة ضخمة مع بلد حليف يدعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إنها أبلغت الكونغرس بموافقتها على هذه الصفقة التي طلبتها الحكومة البولندية وتشمل بيع 96 مروحية هجومية من طراز أباتشي "إيه إتش-64 إي".

وقرّرت بولندا -العام الماضي- تقديم طلبية لشراء مروحيات أباتشي لتحل محلّ مروحياتها المتقادمة والتي تعود للحقبة السوفياتية، مع تزايد القلق حيال روسيا خصمها التاريخي.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الصفقة "ستعزّز قدرات بولندا على صعيد التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير قوة ذات صدقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".

وقد آزرت بولندا بزخم الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي، وقد تم تسليم قسم كبير من أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا عبر الحدود البولندية.

ووصفت الخارجية الأميركية بولندا بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".