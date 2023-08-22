إنقاد طفلين من 8 عالقين بـ"تلفريك" فوق واد عميق في باكستان

أنقذ الجيش الباكستاني طفلين من بين 8 محاصرين في عربة "تلفريك" مكسورة ومعلّقة على ارتفاع كبير في الجو فوق وادٍ عميق، بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية.

وقال مسؤولون إن 6 طلاب أطفال ومعهم مدرّسان عالقون في "التلفريك" منذ الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاغرام بإقليم خيبر بختونخوا، على بعد 200 كيلومتر تقريبًا شمالي إسلام أباد.

وقال متحدث باسم وكالة الإنقاذ ومسؤول بالمنطقة، إنه تم إنقاذ طفلين. ولا توجد أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

بٹگرام میں چیر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی ۔سکول کے بچے اور اساتذہ لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اگر ریاست چاہے تو 10 منٹس میں ان بچوں اور اساتذہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر سکتے ہیں pic.twitter.com/w3X3sNam61 — Faisal Khan (@KaliwalYam) August 22, 2023

وقال شرق رياض ختك مسؤول الإنقاذ في الموقع لرويترز، إن سلك "التلفريك" انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 مترًا تقريبًا، وأصبح معلقًا بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر.

وأضاف أن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة؛ ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.

وقد ناشد أحد العالقين -وهو شاب في العشرين من عمره- خلال مداخلة هاتفية مع وسيلة إعلام محلية، السلطات سرعة إنقاذ جميع العالقين بأسرع وقت ممكن.

وقال الشاب لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية عبر الهاتف "وضعنا خطير. افعلوا شيئًا بالله عليكم"، مناشدًا السلطات إنقاذهم في أقرب وقت ممكن.

وقال، إن الطلاب الآخرين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، وقد أُغشي على أحدهم بسبب الحرارة والخوف.

ریسکو آپریشن تاخیر کا شکار تم النشر بواسطة ‏‎Fida khan.05‎‏ في الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

واستحوذت جهود الإنقاذ على اهتمام المواطنين في أنحاء البلاد، حيث احتشد الباكستانيون حول أجهزة التلفزيون، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لعامل طوارئ يتدلى من حبل طائرة "هليكوبتر" بالقُرب من المقصورة الصغيرة، في الوقت الذي يظهر فيه الأشخاص على متن "التلفريك"، وهم متجمعون معًا تكتظ بهم العربة.

وفي الموقع، تجمّعت حشود من القرويين على سفح تل يرقبون العملية بفارغ الصبر.

وقال مظفر خان، وهو مسؤول إداري بمنطقة باتاجرام، إن هناك 7 طلاب ومعهم معلّم واحد على متن "التلفريك"، بخلاف ما أبُلغ عنه سابقًا بوجود 6 طلاب ومعلمين اثنين.