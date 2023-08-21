وفد عسكري إيراني يبحث في روسيا تعزيز التعاون بين قوات البلدين

بحث وفد عسكري إيراني برئاسة قائد القوات البرية العميد كيومرث حيدري تعزيز التعاون مع روسيا خلال زيارة إلى موسكو، اليوم الاثنين، التقى خلالها نظيره أوليغ ساليوكوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تمت مناقشة قضايا التعاون العسكري التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة لكلا البلدين".

وأضافت الوزارة أنه "تم التوصل إلى اتفاق لزيادة التعاون بين القوات البرية في مختلف المجالات".

يذكر أن القوى الغربية تتهم إيران ببيع أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا، لكن طهران تنفي ذلك وتتهم الغرب بتأجيج هذه الحرب عبر الأسلحة التي تزود بها كييف.

وتشير تقارير غربية إلى أن التعاون بين روسيا وإيران -اللتين تخضعان لعقوبات اقتصادية غربية- يمضي نحو مستويات غير مسبوقة، خاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.