مقتل 5 شرطيين بهجوم في بوركينا فاسو

أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو أمس الأحد أن 5 شرطيين قتلوا في هجوم شنه مسلحون وسط شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 40 من الإرهابيين.

وقالت هيئة الأركان إن "المجموعة السابعة لوحدات التدخل المتنقلة التابعة للشرطة الوطنية تعرّضت لهجوم السبت الماضي من قبل مجموعة إرهابيين قرب بلدة ديوغو-يورغا في محافظة كولبيلوغو قرب الحدود مع توغو.

وأضافت في بيان أن "الحادث -الذي حصل خلال قيام الوحدة بمهمة استطلاعية- أودى بحياة 5 شرطيين"، بالإضافة إلى 4 مصابين.

وتابعت "وردًا على ذلك، تمّ تحييد 40 إرهابيًا على الأقل، والاستيلاء على معدّات"، مشيرة إلى "بدء عمليات تطهير لتأمين المنطقة".

وتقع محافظة كولبيلوغو في منطقة الوسط الشرقي التي شهدت هجومًا مسلحا في وقت سابق هذا الشهر؛ مما أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، وفق مصادر أمنية ومحلية.

ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو -التي كانت مسرحا لانقلابيْن عسكريين العام الماضي- دوامة عنف جهادي ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين، وامتد إلى خارج حدودهما.

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل أكثر من 16 ألف شخص بين مدنيين وجنود وعناصر شرطة في هجمات إرهابية، بينهم أكثر من 5 آلاف خلال العام الحالي، وفق إحصاءات لمنظمات غير حكومية.

وأدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد، في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في أفريقيا.