كتيبة جنين تعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية

أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد استهدافها بالرصاص.

وقالت الكتيبة -في بيان- عبر حسابها بتليغرام إنها تمكنت من "استهداف طائرة صهيونية مسيّرة بصليات كثيفة من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط مسيّرة، ففي يوليو/تموز الماضي أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيّرة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وآنذاك، بثت كتيبة جنين مقطعا مصورا لطائرة مسيّرة، وقالت إنها تعمل على استخراج المعلومات التي بداخلها.

والأسبوع الماضي، اغتالت قوات الاحتلال مصطفى الكستوني أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة التحرير الوطني (فتح)، كما أصابت موظفة بوزارة الصحة الفلسطينية خلال اقتحام جنين.

وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في جنين ومخيمها، مستخدما مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، وذلك بزعم ملاحقة مسلحين، في حين استهدفت المقاومة الفلسطينية آليات إسرائيلية بعبوات ناسفة، مؤكدة تحقيق إصابات، إضافة إلى إعلانها عن إسقاط طائرات مسيّرة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 215 فلسطينيا، بينهم 38 طفلا وطفلة و11 سيدة، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية توترا شديدا إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.