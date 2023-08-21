عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في انفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري
21/8/2023-|آخر تحديث: 21/8/202309:55 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في انفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري
عاجل | مصادر عسكرية إسرائيلية: إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية إثر انفجار عبوة ناسفة قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل منظومة القبة الحديدية بمنطقة مستوطنات علوميم في محاولة لاعتراض طائرة مسيرة من غزة
المصدر : الجزيرة